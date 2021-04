Dominik Thalhammer über den Fehler von Alexander Schlager: „Es wird ihn selber am meisten ärgern, er ist ein Top-Tormann”

Dietmar Kühbauer über Richard Strebinger: „Richie ist im Frühjahr unglaublich gut, von den Leistungen denke ich, dass er aktuell für Österreich wirklich Top ist“

Der LASK und der SK Rapid Wien trennen sich mit 1:1. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

LASK – SK Rapid Wien, 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit war es nicht so intensiv wie wir es können, mit der Leistung in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Nach dem 1:0 war es richtig gut, da hätten wir den Sack zumachen können, aber am Ende muss man anerkennen, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Wir sind natürlich nicht zufrieden, müssen anerkennen, dass Rapid bei 0:0 die eine oder andere gute Aktion hatte.“

…über den Fehler von Alexander Schlager: „Das passiert, es gab schon sehr viele Situationen, wo er uns entscheidende Bälle gerettet hat. Das gehört dazu, da halten wir als Team zusammen. Es wird ihn selber am meisten ärgern, er ist ein Top-Tormann, auf den wir uns immer verlassen können.“

…über die mögliche Verpflichtung der beiden Austrianer Pichler und Wimmer: „Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, es gibt interessante Spieler dort und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt.“

Peter Michorl (LASK):

…nach dem Spiel: „Es war zu wenig, wir hatten Vorteile nach dem 1:0, das war eine richtig gute Phase. Wir haben leider ein Geschenk verteilt und so kommt es zur Punkteteilung. Fehler passieren, er ist so selbstbewusst, dass er es wegsteckt. Wenn wir so eine Leistung auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen viele Dreier holen werden.“

Thomas Goiginger (Torschütze LASK):

…nach dem Spiel: „Ja, es war gut, ich bin zufrieden und froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte, ich habe lange Zeit nicht getroffen. Trauner hat es sehr gut gemacht, sich super durchgesetzt und sehr gut zu Ende gespielt. Bitter, aber wir sind eine Mannschaft, haben einen Schritt nach vorne gemacht. Es war ein ausgeglichenes Spiel, wir haben kämpferisch sehr gut dagegengehalten.“

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien):

…nach dem Spiel: „Man muss zufrieden sein, in der ersten Hälfte waren wir besser im Spiel, aber dann waren es zehn Minuten, wo wir nicht so drinnen waren, da haben wir das Tor bekommen. Nach dem Ausgleichstreffer hat es die großen Torraumszenen nicht gegeben. Es war ein intensives Spiel, wie erwartet, in der ersten Halbzeit haben wir die feinere Klinge gehabt, versucht den Ball schnell nach vorne zu bringen. Der Punkt ist gerecht, aber natürlich wünscht man sich was anderes. Wir fangen jetzt nicht an, dass wir jede Woche sagen, dass wir was liegengelassen haben. Heute war es das erwartete Spiel, das X geht in Ordnung.“

…über Tormann Richard Strebinger: „Richie ist im Frühjahr unglaublich gut. Er ist wieder in einer Top-Form, aber ich bin nicht Teamchef, von den Leistungen denke ich, dass er aktuell für Österreich wirklich Top ist.“

Christoph Knasmüllner (Torschütze SK Rapid Wien):

…nach dem Spiel: „Wir haben die Chancen gehabt, es war ein sehr enges Spiel, ging hin und her. Wir haben richtig gute Chancen gehabt und sie nicht genutzt. Taxi (Fountas) hat mich gut gesehen und ich habe den Ball leider nicht gut erwischt. Wir schauen auf uns, es ist sehr eng da oben. Mein Vertrag läuft aus, schauen wir was passiert, ich fühle mich wohl bei Rapid, es ist der Verein in Wien.“

Thorsten Schick (SK Rapid Wien):

…nach dem Spiel: „Für die Zuschauer war es ein richtig cooles Match, viele Zweikämpfe, viele Duelle, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden in Ordnung. Es wäre cool, wenn der eine oder andere Zuschauer im Stadion gewesen wäre, es sind coole Spiele gegen den LASK.“

…über den Zustand der Kabine in der Raiffeisen Arena: „Großes Kompliment an die Verantwortlichen, die Kabine ist jetzt wirklich Top.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…über das Spiel: „Die erste Halbzeit war wirklich ‚Kick and Rush‘. Zweikämpfe ohne Ende. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, nach dem Führungstreffer ist das Spiel besser geworden. Rapid hat verdienterweise den Ausgleich gemacht. Die LASK-Spieler strahlen (in den Interviews) Optimismus aus, das ist okay. Sie können mit dem Unentschieden zufrieden sein. Rapid und LASK bleiben die Favoriten auf den zweiten und dritten Platz. Strebinger ist in guter Form, Schlager für mich ein sehr, sehr guter Tormann, als man erklärt hat, dass er die Nummer eins (im Team) ist, sind ihm die Fehler passiert.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über das Spiel: „Ein gerechtes Unentschieden, spielerisch war es kein Leckerbissen. Beide Mannschaften haben sehr intensiv gespielt. Es hat alle zehn Sekunden gescheppert. Sie sind auf Augenhöhe, sie können beide ein intensives Spiel spielen. Ein hohes Tempo und dann spielen sie ungenau. Das ist der Unterschied zu Salzburg, er liegt in der Qualität der Offensivspieler bei hohem Tempo.“