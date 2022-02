Doncic führt Dallas mit Karriere-Bestwert zum Sieg

Basketball-Star Luka Doncic hat nach dem Abschied von Kristaps Porzingis seinen Wert für die Dallas Mavericks unter Beweis gestellt und beim 112:105-Sieg gegen die LA Clippers 51 Punkte erzielt. Damit stellte er einen persönlichen Punkte-Rekord in der NBA auf. Stunden nachdem die „Mavs“ Co-Star Porzingis am letzten Tag des Transferfensters zu den Washington Wizards abgegeben hatten, dominierte Doncic am Donnerstag und kam allein im ersten Viertel auf 28 Punkte.

In Phoenix trafen die beiden Finals-Teams aus der Vorsaison aufeinander. Die Suns festigten durch ein 131:107 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks Rang eins im Westen – auch, weil Verfolger Golden State Warriors überraschend ein zweites Mal nacheinander verlor. Gegen die New York Knicks gab es trotz der 35 Punkte von Stephen Curry ein 114:116.

Die Brooklyn Nets kassierten die zehnte Pleite in Serie und verloren gegen die Washington Wizards mit 112:113. Das Team aus New York trennte sich zuvor in einem Tauschgeschäft mit den Philadelphia 76ers von James Harden und bekam dafür Ben Simmons, der gegen die Wizards noch nicht zum Einsatz kam.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 107:132, New Orleans Pelicans – Miami Heat 97:112, Washington Wizards – Brooklyn Nets 113:112, Houston Rockets – Toronto Raptors 120:139, Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 112:105, Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 131:107, Golden State Warriors – New York Knicks 114:116

Bild: Imago