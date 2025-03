Doncic und James verlängern Lakers-Siegesserie

Die Basketball-Superstars Luka Doncic und LeBron James haben die erstarkten Los Angeles Lakers am Donnerstag in der NBA zu ihrem achten Sieg in Serie geführt.

Die Kalifornier rangen die New York Knicks zu Hause nach Verlängerung 113:109 nieder. Neuzugang Doncic erzielte fünf seiner 32 Punkte in der Overtime, James kam auf 31 Zähler. Die Lakers sind Zweiter der Western Conference. Bei der Verpflichtung des Slowenen Doncic Anfang Februar waren sie noch Fünfter gewesen.

Die Golden State Warriors liegen als Sechste im Westen derzeit ebenfalls auf einem Play-off-Platz. Stephen Curry bescherte seinem Team mit 40 Zählern bei einem 121:119-Auswärtserfolg gegen die Brooklyn Nets den dritten Sieg in Folge. Zwischenzeitlich waren die Warriors bereits 22 Punkte zurückgelegen. Curry verwertete sieben Dreipunkter – einen davon kurz vor der Halbzeitpause spektakulär fast von der Mittellinie.

