Done Deal! Sadio Mane wechselt zum FC Bayern München

Das Ding ist durch! Der FC Bayern München verpflichtet Sadio Mane vom FC Liverpool. Das berichtet Sky Reporter Florian Plettenberg.

Nach Sky Informationen wird Sadio Mane zur kommenden Saison zum FC Bayern München wechseln. Wie Sky Reporter Florian Plettenberg berichtet, haben sich die Münchner mit dem FC Liverpool auf einen Transfer geeinigt.

Mane soll beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag erhalten. Laut Plettenberg beläuft sich die Ablöse inklusive Boni auf weniger als 40 Millionen Euro. Der Klub von Trainer Jürgen Klopp wollte zuvor eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Pfund, umgerechnet 49,75 Millionen Euro generieren. Nun habe man anscheinend eine Einigung erzielt. Der FC Bayern und Mane waren sich nach Sky Infos längst über einen Wechsel einig.

Spielerberater Wittmann über Mane:“Passt zu Bayern“

Warten auf den Mane-Deal

Ein Transfer von Mane genoss zuletzt Priorität für den deutschen Rekordmeister. Ein Vollzug könnte auch Bewegung in die Personalie Robert Lewandowski (33) bringen. Der Weltfußballer will den FC Bayern unbedingt ein Jahr vor Vertragsablauf verlassen. Das Wunschziel des polnischen Torjägers ist der FC Barcelona. Bislang steht aber noch die Aussage der Bayern-Führung um Vorstandschef Oliver Kahn, den Weltfußballer in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen. Der Vertrag von Lewandowski in München läuft ebenso wie der von Mane in Liverpool am 30. Juni 2023 aus.

❗️❗️❗️News #Mané: DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC Bayern !!! @SkySportDE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2022

Die Reds haben mit dem gerade vollzogenen Millionen-Transfer von Stürmer Darwin Nunez von Benfica Lissabon bereits einen Ersatz für Mane gefunden.

(skysport.de)

Bild: Imago