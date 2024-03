Donnerstag – Sonntag im Stream: THE PLAYERS Championship

Im Golf-Kalender stehen die THE PLAYERS Championship auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Die PGA Tour nimmt Fahrt auf und gastiert diese Woche in Ponte Vedra Beach, Florida (USA). Im TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) werden die THE PLAYERS Championship ausgetragen.

Scheffler, McIlroy, Thomas & Fowler bei den THE PLAYERS Championship

Es ist die 50.Ausgabe, die dieses Jahr ausgetragen wird. Das „fünfte Major“, wie es genannt wird, ist das größte Event auf der PGA-Tour.

Als Titelverteidiger kommt die Nummer eins der Welt Scottie Scheffler nach Ponte Vedra Beach. Mit Rory McIlroy, Justin Thomas und Rickie Fowler stehen weitere ehemalige Sieger im Teilnehmerfeld. Aber auch Topspieler wie Patrick Cantlay, Max Hom, Xander Schauffele oder Justin Rose hoffen auf den Titel. Der Fokus der österreichischen Fans richtet sich auf Sepp Straka.

Das Turnier ist mit einem Preisgeld von etwa 22,8 Millionen Euro dotiert. Zudem erhält der Sieger 750 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky-Kunden (mit Sport Paket) den Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

THE PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Freitag: 12:30 Uhr – 00:00 Uhr

Samstag: 13:00 Uhr – 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Die Featured Groups am Donnerstag & Freitag

Donnerstag:

ab 18:29 Uhr: Hideki Matsuyama, Matthew Fitzpatrick, Max Homa

Freitag:

ab 17:45 Uhr: Ludvig Aberg Patrick Cantlay, Adam Scott

Golf live: THE PLAYERS Championship 2024 im TV bei Sky

Sky zeigt die THE PLAYERS Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 17:50 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Freitag: 17:50 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Samstag: 18:50 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

18:50 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Sonntag: 17:50 Uhr – 23:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath und Jonas Friedrich.