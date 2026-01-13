Doppel-Event: Weltcup in Flachau 2027 auch mit Riesentorlauf

Das Nightrace im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Flachau wird 2027 zur Doppelveranstaltung.

In Szene gehen sollen am 4. und 5. Jänner unter Flutlicht ein Riesentorlauf und ein Slalom. Ski Austria hat hierfür bereits die Bestätigung der FIS bekommen. Damit ist man eine Woche früher dran als heuer, die Veranstaltung fällt aber in die Ferienzeit. Am 6. Jänner findet traditionell auch im benachbarten Bischofshofen das Finale der Vierschanzentournee statt.

„Mit der Erweiterung um einen Riesenslalom wird diese Erfolgsgeschichte nun um ein weiteres Kapitel bereichert“, wird ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer in einer Aussendung zitiert. Dass die Entscheidung sportlich wie organisatorisch Sinn ergibt, zeige ein Blick zu den Herren nach Schladming, wo sich die Kombination zweier Disziplinen als Erfolgsmodell etabliert habe. „Zudem ist es effizienter und nachhaltiger, die notwendige Infrastruktur für zwei Bewerbe zu nützen.“

Einen Weltcup-Riesentorlauf der Frauen gab es zuletzt am 17. Jänner 2016, als die Deutsche Viktoria Rebensburg siegte und Eva-Maria Brem Vierte wurde. Das einzige Rennen davor ging im März 2002 über die Bühne.

(APA) / Bild: GEPA