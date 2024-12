Doppel-Olympiasieger Evenepoel kollidiert mit Postauto

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel ist beim Radtraining nach einer Kollision mit einem Postauto gestürzt und in eine Klinik eingeliefert worden.

„Er wurde ins Erasmus-Krankenhaus in Anderlecht gebracht. Er hat uns bereits eine Nachricht geschickt, also hoffen wir, dass alles in Ordnung ist“, sagte der Vater des 24-jährigen Belgiers der Tageszeitung Het Nieuwsblad.

Evenepoel habe offenbar der Schwingtür des Fahrzeuges nicht mehr ausweichen können, erklärte Patrick Evenepoel. Nach dem Vorfall soll der Radprofi vom Team Soudal Quick-Step, in Paris Goldmedaillengewinner im Straßenrennen und Einzelzeitfahren, laut Medienberichten bei vollem Bewusstsein gewesen sein. Auf Fotos von der Unfallstelle ist zu sehen, dass das Oberrohr seines goldfarbenen Rennrads durchgebrochen ist.

https://twitter.com/albermg/status/1863904197566935369

Evenepoel hatte am vergangenen Wochenende den Grand Prix der Formel 1 in Katar besucht und war danach ins Training zurückgekehrt. Ins Renngeschehen will der dreimalige Weltmeister Anfang Februar einsteigen.

(SID) / Artikelbild: Imago