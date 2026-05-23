Doppel-Pole für Mercedes: Russell gewinnt Kanada-Qualifying vor Antonelli

George Russell hat die Pole Position in Kanada erobert und steuert auf ein perfektes Wochenende zu. Der Engländer entschied das Mercedes-Duell mit WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli für sich, um 68 Tausendstelsekunden verwies er den Italiener auf Rang zwei. Dritter wurde Weltmeister Lando Norris im McLaren vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri.

Im Rennen am Sonntag (22.00 Uhr live auf Sky – Streame live mit Sky X) peilt Russell nun seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit dem Saisonauftakt Anfang März in Melbourne an. Zuletzt hatte Antonelli dreimal in Folge das Hauptrennen gewonnen, in Montréal zeigte sich Russell aber von Beginn an wehrhaft: Am Freitag holte er bereits die Pole Position für den Sprint und gewann am Samstag dann das Kurzrennen.

In diesem kam es bei zwei Manövern von Antonelli beinahe zum Zusammenstoß der beiden Mercedes-Boliden, Antonelli schimpfte am Funk, Teamchef Toto Wolff sprach ein Machtwort, um die Diskussionen zu beenden. Das Duell um die WM scheint am fünften Rennwochenende der Saison intensiver zu werden, Antonelli geht am Sonntag mit 18 Punkten Vorsprung an den Start.

Auf Startplatz fünf wird Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari stehen, gefolgt von Max Verstappen im Red Bull.

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