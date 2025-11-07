Doppel-Spezialist Miedler mit Cabral im Finale von Athen
Für Lucas Miedler und seinen portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral läuft das Saisonfinish weiter ausgezeichnet.
Nach dem Titel in Hangzhou, dem Finale in Wien und dem Masters-1000-Semifinale in Paris qualifizierte sich das Tennisduo am Freitag für das Endspiel des ATP-Turniers in Athen. Cabral/Miedler besiegten Sander Gille/Sem Verbeek (BEL/NED) 7:6(6),6:2. Finalgegner sind am Samstag (13.30 Uhr) Santiago Gonzalez/David Pel aus Mexiko und den Niederlanden.
Im Einzel kämpft Superstar Novak Djokovic um seinen insgesamt 101. ATP-Titel. Der topgesetzte Serbe bezwang den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann 6:3,6:4 und trifft nun auf den italienischen Davis-Cup-Spieler Lorenzo Musetti oder den Amerikaner Sebastian Korda.
(APA) / Bild: Imago