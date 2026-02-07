Doppel verloren: ÖTV-Davis-Cup-Team liegt in Japan erneut zurück

Österreichs Davis-Cup-Team steht nach dem Doppel am Samstag in Tokio mit dem Rücken zur Wand.

Alexander Erler und Lucas Miedler unterlagen im Ariake Coliseum den Außenseitern Takeru Yuzuki/Yosuke Watanuki nach einem spannenden Match und 2:45 Stunden 6:7(4),7:6(7),4:6. Die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer liegt damit 1:2 zurück und musste somit beide ausstehenden Einzel gewinnen, um doch noch den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde zu schaffen.

Im ersten Durchgang ging es ohne einen einzigen Breakball ins Tiebreak. In diesem führten Erler/Miedler, die als klare Favoriten von der Spielstärke der Gastgeber überrascht wurden, bereits mit 3:1. Doch Doppelspezialist Yuzuki und Watanuki machten die nächsten vier Punkte zum 5:3 und nutzten dann bei 6:4 den ersten Satzball nach 52 Minuten. Im zweiten Satz musste Erler beim Stand von 1:2 den ersten Breakball überhaupt abwehren, doch so richtig spannend wurde das Match bei 5:6. Die Japaner fanden bei Aufschlag Erler, 15:40 zwei Matchbälle vor, doch die Gäste retteten sich ins Tiebreak. In diesem gerieten Erler/Miedler 3:5 in Rückstand und mussten nach einem vergebenen Satzball bei 6:7 den dritten Matchball abwehren. Ein guter zweiter Aufschlag von Miedler durch die Mitte brachte dann aber beim dritten Satzball den Gleichstand zum 10:8. Satz zwei allein dauerte 64 Minuten.

Im entscheidenden Satz gelang den Japanern dank eines starken Returns von Yuzuki gegen Erler das erste Break im Match zum 2:1, doch der plötzlich beim Aufschlag schwächelnde Yuzuki beging zwei Doppelfehler und in der Folge holte das ÖTV-Team das wichtige sofortige Rebreak. Erler musste jedoch zum 3:4 neuerlich seinen Aufschlag abgeben und diesmal bestätigten die Gastgeber das Break zum 5:3. Das war die Entscheidung zugunsten Japans.

