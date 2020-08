Doppelpack! Arnautovic schießt Shanghai zum Sieg

Marko Arnautovic kann endlich wieder jubeln! Im zweiten Spiel nach dem aufgrund der Corona-Pandemie verspäteten Saisonstart in der Chinese Super League trifft der ÖFB-Teamspieler doppelt. Es sind seine ersten Treffer seit Ende Jänner.

Arnautovic steht im Gegensatz zur Auftaktpartie in der Startelf von Shanghai SIPG. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte bringt der 31-Jährige seine Mannschaft nach einem Eckball per Kopf gegen Hebei China Fortune in Führung. Bereits drei Minuten nach dem Seitenwechsel macht Arnautovic mit einem präzisen Schuss ins lange Eck seinen Doppelpack perfekt.

Nach dem Treffer von Ricardo Lopes zum 3:0 wird Arnautovic in der 75. Minute ausgewechselt. Nach einem weiteren Tor von Lopes in der Nachspielzeit gewinnt Shanghai SIPG letztlich mit 4:0 gegen Hebei China Fortune.

Artikelbild: GEPA