Doppelpack Beier: BVB bezwingt Mainz deutlich

Angeführt von Doppelpacker Maximilian Beier hat Borussia Dortmund den Lauf des FSV Mainz 05 gestoppt und bei seiner Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der BVB gewann zum Abschluss des 27. Spieltags 3:1 (2:0) und rückte bis auf sieben Punkte an die formstarken Mainzer heran.

Um am Ende dieser bislang so schwierigen Saison doch noch in die Königsklasse einzuziehen, benötigt der BVB weitere Siege – wie es Sportdirektor Sebastian Kehl unter der Woche gefordert hatte. Dank der Treffer von Beier (39., 72.) und Kapitän Emre Can (42.) machte Dortmund einen ersten wichtigen Schritt, der Weg ist aber noch weit. Für den FSV traf Paul Nebel (76.).

Gegen die Mainzer, die die vergangenen sechs Ligaspiele nicht verloren hatten, brachte den BVB ein Doppelschlag vor der Pause auf Kurs. Beier hatte seinen Treffer selbst eingeleitet, nach einem Querpass von Karim Adeyemi traf der 22-Jährige ohne Mühe. Kurz darauf erhöhte Can per Kopf nach einer Ecke von Nico Schlotterbeck.

Kehl erhöht Druck auf Spieler

Die Tore hatten sich zu diesem Zeitpunkt nicht angedeutet. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und spielten die wenig aussichtsreichen Situationen nicht konsequent aus. Dem BVB war die Abwesenheit seines Torjägers Serhou Guirassy anzumerken: Der Stürmer fehlte als Anspielstation, sein Vertreter Beier blieb lange unauffällig – bis er seine erste Chance eiskalt nutzte.

Kehl hatte in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten den Druck auf die Spieler spürbar erhöht. Wer im Schlussspurt der Saison nicht liefere, habe beim BVB womöglich keine Zukunft. Der Sportdirektor forderte Konsequenz, Konstanz und Charakter. Angesichts des großen Rückstands in der Tabelle müsse nun zwingend eine Siegesserie her.

BVB benötigt lange Anlaufzeit

Und das Restprogramm hat es in sich: Dortmund muss unter anderem noch bei Bayer Leverkusen und Rekordmeister Bayern München bestehen.

Umso wichtiger war für den BVB das Spiel gegen Mainz, in das er aber nicht allzu stürmisch startete. Die Dreierkette Can, Schlotterbeck und Waldemar Anton sollte gegen die von den Nationalspielern Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt angetriebenen Mainzer Stabilität geben. Salih Özcan begann im defensiven Mittelfeld.

Dortmund benötigte einige Anlaufzeit, um sich zu sortieren und war zunächst auf Sicherheit bedacht. Auch die Mainzer, die von ihrem Champions-League-Debüt träumen, mieden das Risiko.

Führungstreffer ändert Statik des Spiels

Erst nach den Treffern änderte sich die Statik des Spiels. Mainz musste nun mehr wagen und erkämpfte ein leichtes Übergewicht. Dortmund wollte per Konter oder Standard das dritte Tor nachlegen – und musste verteidigen. Gregor Kobel rettete gegen Silvan Widmer und Nebel (60.), dann blockte Can den Nachschuss von Burkardt.

Weil der BVB aber nicht nachließ und die Zweikämpfe weiter entschlossen führte, gelang es weitgehend, die Mainzer Offensive vom eigenen Tor fernzuhalten. Karim Adeyemi (71.) hätte das Spiel entscheiden können, er scheiterte aber an Robin Zentner. Beier machte es nach der anschließenden Ecke, die wieder von Schlotterbeck ausgeführt wurde, besser.

(SID)/Beitragsbild: Imago