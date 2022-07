Doppelpack Glatzel: HSV holt glücklichen Auftaktsieg

Der Hamburger SV hat zum Abschluss der ersten Runde der 2. deutschen Bundesliga einen glücklichen Auftaktsieg gefeiert.

Der Aufstiegsfavorit setzte sich am Sonntag bei Eintracht Braunschweig dank zweier Treffer von Torjäger Robert Glatzel (67., 76.) mit 2:0 (0:0) durch. Der starke Aufsteiger aus Braunschweig hatte vor allem in der ersten Hälfte eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Führung. Der HSV geht seit dem Abstieg 2018 in seine mittlerweile fünfte Saison in der 2. Liga, im Mai war der Traditionsclub unter der Führung von Trainer Tim Walter erst in der Relegation an Hertha BSC gescheitert.

Tabellenführer nach der ersten Runde ist der SC Paderborn, der am Sonntag gegen den Karlsruher SC nach einer überragenden zweiten Hälfte und fünf Toren innerhalb von 19 Minuten mit 5:0 (0:0) gewann. Beim KSC wurde Kelvin Arase in der Schlussphase eingewechselt.

