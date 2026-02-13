Doppelpack von Guirassy: BVB bleibt Bayern auf den Fersen

Die Meisterjäger von Borussia Dortmund hetzen den FC Bayern unerbittlich und sind bereit für das Gipfeltreffen in zwei Wochen.

Beim 4:0 (3:0) gegen den FSV Mainz 05 überzeugte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Freitag nach Wochen spielerischer Armut endlich einmal vollauf, nach dem sechsten Sieg in Serie fehlen zumindest für eine Nacht nur drei Punkte auf den Spitzenreiter – und der muss am 28. Februar nach Dortmund.

Serhou Guirassy (10., 42.) und Maximilian Beier (15.) brachten den BVB bereits vor dem Pausenpfiff komfortabel in Führung, alle drei Treffer fielen per Kopf. Dominik Kohr (84.) unterlief zudem ein Eigentor – nach einem weiteren BVB-Kopfball. Den Auftakt in seine Wochen der Wahrheit hat der BVB damit gemeistert, mit 51 Punkten und nun 15 Spielen ohne Niederlage kann er selbstbewusst nach vorne blicken.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – Mainz 05 | 22. Spieltag

(SID) Foto: Imago