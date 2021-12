Doppelpacker Burgstaller schießt St. Pauli zum Sieg gegen Schalke

Der FC St. Pauli lässt in der 2. deutschen Fußball-Liga weiter nichts anbrennen. Am Samstagabend gewann der Club aus Hamburg gegen den FC Schalke 04 mit Torhüter Martin Fraisl 2:1 und festigte die Tabellenführung.

Federführend beteiligt am Erfolg war Guido Burgstaller, der gegen seinen Ex-Verein in der 20. und in der 39. Minute einnetzte und seine Saison-Ausbeute auf 14 Liga-Tore schraubte. Der Kärntner übernahm damit auch die Führung in der Torschützenliste.

Die beste Auswärtsmannschaft blieb Paderborn, verpasste durch ein spätes Gegentor bei Marcel Ritzmaiers Sandhausen aber den Sprung auf Platz drei. Paderborn kam nicht über ein 1:1 beim Tabellenvorletzten hinaus, der mit 13 Punkten auf Rang 17 bleibt. Nürnberg (mit Nikola Dovedan ab 80.) feierte einen 2:1-Heimsieg gegen Holstein Kiel von Benedikt Pichler und war damit vorerst Fünfter. Im Duell der Aufsteiger trennten sich Hansa Rostock und Schlusslicht FC Ingolstadt (mit Nico Antonitsch und Christian Gebauer) 1:1.

(APA)/Bild: Imago