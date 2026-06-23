Doppelpacker Haaland schießt Norwegen ins Sechzehntelfinale

Nach Frankreich hat sich auch Norwegen in Gruppe I der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

In der Nacht von Montag auf Dienstag feierten die Wikinger in New Jersey einen 3:2-(1:0)-Sieg über Senegal und sind mit sechs Punkten aus zwei Partien weiter. Star Erling Haaland traf wie schon beim Auftakt-4:1 über den Irak doppelt (48., 58.). Die Afrikaner stehen nach dem zweiten „Nuller“ hingegen vor dem Aus.

Neben Haaland, der nach 52 Länderspielen bei 59 Toren hält, netzte auch Marcus Pedersen (43.). Der skandinavische Geheimfavorit kann am Freitag mit breiter Brust gegen die ebenfalls makellosen Franzosen in den Schlager um den Gruppensieg gehen. Senegal, für das Ismaila Sarr (53., 93.) ebenfalls einen Doppelpack schnürte, trifft dann im Spiel der letzten Chance auf den Irak.

Gegen die Norweger gab sich der verhinderte Afrika-Cup-Sieger durchaus Mühe, hatte aber schon vor der Pause wenig zu bieten. Goalie Edouard Mendy parierte stark gegen Kristoffer Ajer (3.) und Martin Ödegaard (37.). Nach einem kapitalen Schnitzer seines Vordermanns Kalidou Koulibaly war aber auch er von Pedersen geschlagen. Der Außenseiter hatte durch Sadio Mane und Nicolas Jackson (28.) Möglichkeiten, konnte mit Norwegens Effizienz aber nicht mithalten.

Spannung nur im Finish

Haaland trat kurz vor der Pause mit einem Stangenschuss in Erscheinung und holte das Vergebene fast mit Wiederbeginn nach. Innerhalb von rund zehn Minuten traf er doppelt, unbeeindruckt vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Sarr. Schlussmann Mendy musste danach verletzt vom Feld. Sein Team gab sich im Finish mit frischen Kräften noch viel Mühe, fand aber keine Lösungen. Ein möglicher Elfmeter nach einem Ellbogencheck von David Möller Wolfe an Idrissa Gueye (75.) blieb aus. Sarrs zweiter Treffer in der Nachspielzeit sorgte zumindest noch kurz für Spannung, verpuffte letztlich aber wirkungslos.