Doppelschlag in der Nachspielzeit: Iran feiert emotionalen Sieg gegen Wales

via

via Sky Sport Austria

Der Iran hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar überraschend die Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Das Team von Trainer Carlos Queiroz kam in Gruppe B zu einem 2:0 (1:0) gegen Wales und wendete damit das vorzeitige Vorrundenaus ab.

Nun hat der von politischen Unruhen in der Heimat gebeutelte Außenseiter das erstmalige Weiterkommen am Dienstag gegen die USA selbst in der Hand.

Nach der 2:6-Auftaktpleite gegen England sorgten Roozbeh Cheshmi (90.+8) und Ramin Rezaeian (90.+11) für den ersten iranischen WM-Erfolg gegen eine europäische Mannschaft. Der walisische Torhüter Wayne Hennessey sah die Rote Karte (86.).

Rot für Hennessey nach Kung-Fu-Einlage

Für den unühmlichen Höhepunkt der Partie sorgte Wales-Keeper Wayne Hennessey, der kurz vor Schluss bei einem Ausflug aus seinem Strafraum Irans Topstürmer Mehdi Taremi mit einer Kung-Fu-Einlage niederstreckte.

Nachdem Schiedsrichter Escobar dem Torhüter zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt hatte, änderte er seine Entscheidung nach „On-Field-Review“ auf Rot.

Wales muss weiter auf den ersten WM-Sieg seit 64 Jahren warten, für das Achtelfinale ist ein Sieg im Battle of Britain gegen England Pflicht. Starspieler Gareth Bale löste mit seinem 110. Einsatz Chris Gunther als Rekordspieler der Waliser ab.

(APA)/Bild: Imago