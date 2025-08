Der SK Sturm Graz legt beim Bundesliga-Auftakt auswärts gegen den LASK einen Traumstart hin und stellt die Weichen früh auf drei Punkte.

Grgic bringt die Grazer nach einer sehenswerten Kombination per Abstauber in der 9. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöht Kiteishvili per sicher verwandeltem Elfmeter auf 2:0.

0:1 durch Leon Grgic (9.)

0:2 durch Otar Kiteishvili (12./E)