Doppelte Trainerentlassung in der Serie A: Die italienischen Fußball-Erstligisten SC Pisa und Hellas Verona haben auf die anhaltenden sportlichen Krisen reagiert und ihre Trainer Alberto Gilardino (43) und Paolo Zanetti (42) entlassen. Das teilten die beiden abstiegsbedrohten Klubs nach ihren Niederlagen am vergangenen Wochenende mit.

Gilardino, 2006 Weltmeister mit Italien, hatte im Sommer die Nachfolge von Filippo Inzaghi angetreten, nachdem Pisa zum ersten Mal seit 34 Jahren den Wiederaufstieg in die Serie A geschafft hatte. In 23 Spielen holte er nur einen einzigen Sieg. Einen Nachfolger ließ der Klub aus der Toskana in seiner Mitteilung zunächst offen.

Pisa und Verona Schlusslichter der Serie A

Verona beendete Zanettis 18-monatige Amtszeit nach der 0:4-Niederlage am Samstag in Cagliari. Zunächst werde der ehemalige Junioren-Nationalspieler Paolo Sammarco, der derzeit die Junioren trainiert, die Verantwortung übernehmen, hieß es in der Mitteilung des Klubs am Montag.

Pisa und Verona stehen mit jeweils 14 Punkten auf Rang 19 und 20 in der Serie A, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Am Freitag kommt es in Verona zum direkten Aufeinandertreffen.

