Doppeltes Städteduell Mailand – Turin in Serie A

Italiens Fußball-Serie-A meldet sich am Wochenende mit einem doppelten Städteduell zwischen Mailand und Turin aus der Länderspielpause zurück.

Am Sonntag steigt der Schlager zwischen Spitzenreiter AC Milan und dem drittplatzierten Rekordmeister Juventus, tags zuvor tritt der Zweite Inter bei Nachzügler Torino an. Milan würde mit einem Heimsieg den Vorsprung auf Juve auf sieben Punkte ausbauen, bei einer Niederlage der „Rossoneri“ könnte Inter am Stadtrivalen vorbeiziehen.

Milan empfängt Juve, Inter gastiert bei Torino

Milan-Coach Stefano Pioli schob Juventus im Vorfeld in die Favoritenrolle. „Sie haben die besten Titelchancen, weil sie nicht im Europacup spielen und das den einen oder anderen Punkt mehr bedeuten wird“, sagte Pioli. Sein Club hat die jüngsten vier Liga-Partien gewonnen, Juventus reist mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Runden nach Mailand.

Für Inter bedeutet das Gastspiel bei Valentino Lazaros Torino die Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Red Bull Salzburg. In dieser Partie wird Marko Arnautovic aufgrund einer Muskelverletzung noch fehlen, laut Sky Italia könnte der ÖFB-Rekordteamspieler aber im Auswärtsmatch gegen Salzburg am 8. November sein Comeback geben. Sollte dieser Zeitplan halten, wäre Arnautovic wohl auch bei den abschließenden Länderspielen dieses Jahres am 16. November in Estland und am 21. November gegen Deutschland dabei.

(APA)/Bild: Imago