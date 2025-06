Doppeltransfer: Ried holt Klagenfurt-Routinier & Zweitliga-Talent

Nächste Neuzugänge bei der SV Ried: Die Oberösterreicher gaben am Sonntag die Verpflichtungen von Mittelfeldspieler Christopher Wernitznig und Innenverteidiger Dominik Kirnbauer bekannt.

Wernitznig, der bereits 412 Bundesliga-Spiele bestritten hat, kommt von Absteiger Austria Klagenfurt und erhält im Innviertel einen Vertrag bis 2026 mit Option auf Verlängerung.

Der 22-jährige Kirnbauer wechselt von ASK Voitsberg zu den Wikingern und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Rieds Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala äußerte sich folgendermaßen zu den Neuzugängen: „Ein Ziel dieses Transferfensters ist es, den Anteil an guten Spielern mit Bundesliga-Erfahrung in Ried zu erhöhen. Christopher Wernitznig fällt mit seinen 412 Bundesliga-Spielen genau in diese Kategorie. Er soll seine Erfahrung an unser gesamtes Team weitergeben und uns in unserer Comeback-Saison in der Bundesliga stabilisieren“.

„Dominik Kirnbauer trifft unser Profil als Innenverteidiger genau. Er ist enorm kopfballstark, bei Standards eine Waffe und sehr gut im direkten Duell. Bei Voitsberg hat er als Rechtsfuß immer links gespielt, was ihn im Spielaufbau variabel macht. Er soll unsere bewährte Dreierkette herausfordern.“

(Red.) / Foto: SV Oberbank Ried