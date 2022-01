Tottenham bedient sich doppelt bei Juventus – Kein Ajax-Transfer für Bergwijn

via

Tottenham Hotspur hat sich die Dienste zweier Spieler von Juventus Turin gesichert. Das machten die Italiener am Montag bekannt. Rodrigo Betancur und Dejan Kulusevski wechseln aus der Serie A in die Premier League.

Wie die Spurs mitteilten, wird Betancur bis 2026 unterschreiben. Der Uruguayer kostet die Spurs laut Fabrizio Romano 19 Millionen Euro plus Boni. Kulusevski wird für eineinhalb Jahre ausgeliehen. Die Spurs besitzen eine Kaufoption. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano liegt diese bei 35 Millionen Euro.

Bergwijn nicht zu Ajax

Im Gegenzug wird Steven Bergwijn laut Transfer-Experte Fabrizio Romano nicht zu Ajax nach Amsterdam wechseln. Die Spurs verlangen demnach 25 Millionen Euro Ablöse. Zudem möchte Spurs-Coach Antonio Conte den Spieler wohl halten.

Tottenham, in der Premier League aktuell Siebenter, gab auch zwei Profis ab. Tanguy Ndombele wurde an seinen ehemaligen Club Olympique Lyon verliehen, Bryan Gil an Valencia.

