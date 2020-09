Dornbirn Bulldogs starten mit drei Oilers-Spielern in neue Saison

Die Dornbirn Bulldogs nehmen die neue, am nächsten Freitag beginnende nationale Liga-Saison mit drei von den Edmonton Oilers gekommenen Spielern in Angriff. Nach Devin Broosseau und Yanni Kaldis stößt nun Cooper Marody. Der 21-jährige US-Stürmer hat gemäß einer Bulldogs-Aussendung vor zwei Jahren in der NHL debütiert. Zuletzt war er im Oilers-Farmteam Bakersfield Condor bester Torschütze.

Da die Ligen in Nordamerika frühestens im Dezember starten, hat der verantwortliche Oilers-Manager Keith Gretzky seine Fühler nach Europa ausgestreckt, und wurde eben u.a. in Vorarlberg fündig.

(APA)

Bild: Getty Images