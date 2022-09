Dornbirn fertigt Liefering ab

via

via Sky Sport Austria

Der FC Dornbirn ist in der 2. Fußball-Liga in einer bestechenden Form. Am Sonntag gewannen die Vorarlberger beim FC Liefering mit 6:0, wobei Stürmer Renan vier Tore schoss.

Nach der Pause gelang dem Brasilianer ein lupenreiner Hattrick, er besiegelte damit den dritten Sieg des Liga-Zehnten in Folge. Auf eine solche Konstanz kann derzeit kein anderer Club in der zweithöchsten Spielklasse verweisen.

Kein Sieger zwischen Sturm II und FAC

Keinen Sieger brachte das Duell zwischen Sturm Graz II und dem FAC hervor. Das Spiel endete torlos. Der FAC verpasst damit den Sprung auf Platz zwei. Auf Spitzenreiter Amstetten fehlen aktuell drei Zähler. Sturm II hält bei elf Punkten und ist Elfter.

(APA, Red.) / Bild: GEPA