Dortmund arbeitet an Verpflichtung von belgischem Top-Talent

Borussia Dortmund arbeitet derzeit an einer Verpflichtung von Anderlecht-Talent Julien Duranville.

Wie in Belgien bereits berichtet, befindet sich der BVB aktuell in Verhandlungen mit dem belgischen Erstligisten über einen fixen Transfer noch in diesem Winter. Nach Sky Informationen sind die Gespräche weit fortgeschritten. Der Wechsel scheint sehr realistisch – eine Einigung steht allerdings noch aus. Die Ablöse für Duranville soll unter zehn Millionen Euro liegen.

Duranville derzeit noch verletzt

Der 16-jährige Flügelstürmer feierte in dieser Spielzeit sein Debüt in der ersten Mannschaft des RSC Anderlecht, fiel in den vergangenen Monaten jedoch aufgrund eines Muskelteilabrisses aus. In seinen bisher 14, meist kurzen Profi-Einsätzen für seinen Ausbildungsverein, kommt der belgische U19-Nationalspieler auf zwei Treffer.

Duranville gilt als vielversprechendes Offensivtalent, das in seinen bisherigen Auftritten vor allem mit Tempo und Spielwitz glänzen konnte.

