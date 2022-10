Dortmund auf der Suche nach intrinsischer Motivation

via

via Sky Sport Austria

Der Absturz in der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga und der schmeichelhafte Pokalsieg bei Zweitligist Hannover 96 lässt bei Borussia Dortmund die Alarmglocken schrillen. Die sportlichen Baustellen haben nach Ansicht von Trainer Edin Terzic auch mit einer fehlenden Motivation der Spieler zu tun. „Es braucht eine gewisse Form von intrinsischer Motivation der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen“, sagte Terzic – und die fehle „in gewissen Phasen schon“.

Vor dem Spiel in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) forderte der 39-Jährige von seiner Mannschaft, die Missstände abzustellen. „Es ist nicht so, dass es absichtlich stattfindet. Aber da fehlt mir, dass wir uns dagegen wehren. Wir lernen nicht daraus“, schimpfte er.

Die bisherige Saison der Borussen ist von unbeständigen Leistungen geprägt. In der Bundesliga ist der BVB nach nur einem Sieg und einem Remis aus den jüngsten fünf Spielen von Platz zwei auf Rang acht abgerutscht. Das wenig beeindruckende 2:0 im DFB-Pokal gegen Hannover am Mittwoch trug auch nicht zur Beruhigung bei.

„Es gibt so ein paar Prinzipien, die wir sehen wollen. Das erste Prinzip defensiv ist, dass wir keinen Zweikampf aus dem Weg gehen wollen“, erklärte Terzic. „Wenn man dann sieht um die 30. Minute herum, wie häufig wir in den 3-gegen-1-Situationen waren und wie häufig die gegnerischen Innenverteidiger durch das Mittelfeld dribbeln konnten, ohne dass wir zugepackt haben. Das war der Grund, warum wir so viele Torchancen kassiert haben“, bilanzierte er nach der Hannover-Partie.

Am Samstag kommt mit Stuttgart ein Club aus dem unteren Tabellendrittel, der VfB reist aber mit Rückenwind an. Nach dem Trainerwechsel von Pellegrino Matarazzo zu Interimscoach Michael Wimmer haben die Schwaben in Liga (4:1 gegen Bochum) und Cup (6:0 gegen Zweitligist Bielefeld) zwei Siege mit zehn Treffern geholt.

Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl bediente sich ausgiebig an dem Wort „müssen“ und forderte: „Wir müssen stabiler werden und besser Fußball spielen.“ Der 42-Jährige äußerte Sorgen um die Saisonziele: „Wir müssen schnelle Lerneffekte erzielen, wir müssen schnell wieder in die Spur zurückfinden, um am Ende auch unsere gesamtheitlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.“

Nationalspieler Julian Brandt erwartet aber keine schnelle Verbesserung. „Natürlich ist es nicht so, dass da von heute auf morgen der Riesensprung kommt“, sagte der BVB-Profi dem Pay-TV-Sender Sky. „Aber Schritt für Schritt muss es uns wieder gelingen. 90 Minuten Widerstand leisten – das ist, glaube ich, ein extremes Thema bei uns momentan“, sagte Brandt.

Dortmund hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Sensations-Tabellenführer Union Berlin (Christopher Trimmel). Die „Eisernen“ sind am Sonntag bei Schlusslicht VfL Bochum (Kevin Stöger) zu Gast. Der vier Punkte zurückliegende Verfolger Bayern München (Marcel Sabitzer) trifft am Samstag auswärts auf den Tabellenvierten Hoffenheim (Christoph Baumgartner).

Im Duell Sechster gegen Fünfter gastiert Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner bei der einen Punkt zurückliegenden Borussia aus Mönchengladbach (Stefan Lainer).

(APA) / Bild: Imago