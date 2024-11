Dortmund empfängt Leader Bayern im Bundesliga-Schlager

Schlagerzeit in der deutschen Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt in der 12. Runde am Samstag (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit dem Sky X-Traumpass) den FC Bayern München. „Das ist der Klassiker. Auf dieses Spiel schaut man“, und zwar weltweit, war sich FCB-Trainer Vincent Kompany sicher. Die noch ungeschlagenen Münchner könnten den Abstand zur Konkurrenz mit einem Sieg weiter ausbauen. Während Leverkusen in Berlin gastiert, will sich Leipzig gegen Wolfsburg aus der Krise schießen.

Die Bayern reisen mit einem Sechs-Punkte-Polster auf den Liga-Zweiten Frankfurt nach Dortmund, der BVB hat als Fünfter bereits zehn Zähler Rückstand auf den Rekordmeister. Die letzten sieben Pflichtspiele hat das Team von ÖFB-Ass Konrad Laimer ohne Gegentore gewonnen, dementsprechend groß ist das Selbstbewusstsein. „Ich will einfach gewinnen in Dortmund“, sagte Kompany. „Diese Spiele sind meistens auch Spektakel. Ich freue mich, wenn was los ist. Da dürfen auch gerne ein bisschen Emotionen dabei sein.“

Dortmund daheim makellos

Der BVB ist im eigenen Stadion das beste Team der Bundesliga, hat alle sechs Heimspiele gewonnen. Der Signal Iduna Park ist mit 81.365 Zuschauern ausverkauft, 400.000 Karten hätten abgesetzt werden können. Die Stimmung bei den Gelbschwarzen um Marcel Sabitzer ist entsprechend gut. Man gehe „mit breiter Brust in das Spiel“, meinte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der letzte Liga-Heimsieg gegen den großen Rivalen ist allerdings schon einige Zeit her: Im November 2018 holte die Borussia das letzte Mal zu Hause gegen die Bayern einen Dreier, während es im Vorjahr ein bitteres 0:4 setzte. „Es ist mal wieder an der Zeit, die Bayern zu schlagen“, meinte Kehl. Mit Nuri Sahin (36) empfängt der jüngste Bundesliga-Coach den drittjüngsten. „Es wird kein einfaches, sondern ein schwieriges Spiel für uns“, sagte der 38-jährige Kompany.

Leipzig will Talfahrt stoppen

Meister Leverkusen peilt derweil einen Sieg bei Union, dem Club der ÖFB-Legionäre Christopher Trimmel und Leopold Querfeld, an. Mit einem Erfolg will die Mannschaft von Erfolgscoach Xabi Alonso in die Top 3 vorstoßen. Seine Talfahrt stoppen möchte hingegen der Tabellen-Dritte aus Leipzig. Nach fünf sieglosen Pflichtspielen mit vier Niederlagen wollen Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Co. gegen die von Ralph Hasenhüttl trainierten Wolfsburger endlich wieder ein Erfolgserlebnis. „Es ist meine Aufgabe, gemeinsam mit den Jungs es zu drehen“, sagte RB-Trainer Marco Rose.

In Freiburg duelliert sich der Sportclub mit Borussia Mönchengladbach um einen Platz im oberen Tabellendrittel. Auf die TSG Hoffenheim unter Neo-Coach Christian Ilzer wartet am Sonntag (15.30) ein Gastspiel in Mainz als nächste Aufgabe.

