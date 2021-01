Dortmund fügt Leipzig erste Heimniederlage zu

Borussia Dortmund hat als einziges der Top 6-Teams in der Deutschen Bundesliga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic siegte auswärts beim Tabellenzweiten RB Leipzig mit 3:1 (0:0). Es war die erste Heimniederlage für die Leipziger in dieser Saison.

Das Spitzenspiel in Leipzig nahm erst in der zweiten Hälfte an Fahrt auf. Die Dortmunder gingen nach einer sehenswerten Aktion über Erling Haaland und Marco Reus durch Jadon Sancho (55.) in Führung, kurz danach trafen Haaland (65.) und auf der Gegenseite Dani Olmo (67.) Aluminium.

In der 71. Minute sorgte Haaland per Kopf für das 2:0 der Gäste. 13 Minuten später machte der Norweger nach Idealpass von Reus endgültig den Sack zu. Das Tor von RB durch Alexander Sörloth (90.) war nur noch Resultatskosmetik für die Sachsen, bei denen Marcel Sabitzer in der 61. Minute vom Platz genommen wurde.

(APA) / Bild: Imago