Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain: Das sind die Aufstellungen im zweiten Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).

Am heutigen Mittwoch steht das zweite Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse auf dem Programm. Borussia Dortmund trifft wie auch schon in der Gruppenphase auf den französischen Meister Paris Saint-Germain. Trainer Edin Terzic kann heute wieder auf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer zurückgreifen. Der zuletzt formstarke Mittelfeldspieler steht nach überstandener Erkrankung in der Startelf am Mittwochabend gegen den französischen Meister.

Offensivspieler Donyell Malen ist immerhin zurück im Kader. Der Niederländer fehlte zuletzt verletzt. Die zuletzt in der Liga gesperrten Emre Can und Ian Maatsen stehen hingegen in der Anfangsformation.

In der laufenden Saison konnten die Borussen noch kein Spiel gegen die Pariser gewinnen. In Paris unterlag der BVB mit 2:0, in Dortmund endete das Spiel mit einem 1:1-Remis. Das Team von Edin Terzic möchte nach Siegen in der K.o.-Phase gegen PSV Eindhoven und Atletico Madrid den Einzug ins erste Champions-League-Finale seit 2013 perfekt machen.

Aufstellungen: So starten Dortmund und Paris Saint-Germain!

Das ist die Startelf von Borussia Dortmund



So startet Paris Saint-Germain ins Rückspiel

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem BVB und PSG seht ihr JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Bild: Imago