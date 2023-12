Dortmund-Legenden werden neue Co-Trainer von Terzic

Arm in Arm posieren Edin Terzic und Nuri Sahin breit grinsend für die Kameras. Das im Sommer 2022 nach einem Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Antalyaspor entstandene Foto könnte schon in der kommenden Woche im Trainingslager in Marbella neu aufgenommen werden. Nach SID-Informationen werden das Vereins-Idol Sahin und der Fan-Liebling Sven Bender als Co-Trainer zum BVB zurückkehren und den angeschlagenen Coach Terzic unterstützen.

Der türkische Erstligist Antalyaspor hat den bevorstehenden Abgang bereits bestätigt. „Es tut uns als Antalyaspor leid, einen tollen Trainer wie Nuri Sahin zu verlieren. Wir sind aber auch stolz, dass er ein Angebot von einem Verein wie Borussia Dortmund erhalten hat“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Alkan Evren dem türkischen Portal AA Spor.

Sahin soll ebenso wie Bender seinen Vertrag beim Vizemeister in den nächsten Tagen unterschreiben und dann an der Seite von Terzic die wankelmütige Mannschaft in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur führen. Dafür löst der 35-jährige Sahin seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim Tabellenachten in der Türkei auf, der ein Jahr jüngere Bender war zuletzt Co-Trainer der U17 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Unruhe in Dortmund bleibt groß

Terzic und Sahin kennen und schätzen sich. Doch holt sich der BVB mit Sahin nicht einen „Schattentrainer“ ins Haus? Zuletzt entschied die Vereinsführung in der Winter-Analyse, Terzic zu stärken und die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Doch die Unruhe rund um den Klub ist groß. In der Liga hinken die Dortmunder ihren Ansprüchen als Tabellenfünfter hinterher, die erneute Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. Zudem schmerzt das Pokal-Aus in Stuttgart. Terzic wurde danach eine zu passive Spielweise vorgeworfen, einige Profis sollen sich bei ihm darüber beklagt haben.

Sahin kennt den Klub bestens. Er wurde im BVB-Trikot 2005 im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen der jüngste Torschütze der Bundesligageschichte, ein Rekord, den 15 Jahre später erst der heutige deutsche Nationalspieler Florian Wirtz unterbot. Inzwischen hat ihn der Dortmunder Youssoufa Moukoko inne.

Sahin und Bender mit erfolgreicher gemeinsamer BVB-Vergangenheit

Sahin und Bender wurden mit den Schwarz-Gelben Meister und Pokalsieger, gemeinsam mit dem heutigen Sportdirektor Sebastian Kehl. Sahin absolvierte in zwei Etappen für die Borussia 223 Bundesligaspiele. 2011 führte sein Weg zu Real Madrid, zudem spielte der 52-malige türkische Nationalspieler für den FC Liverpool und Werder Bremen.

Nun steht die Rückkehr bevor. Am Mittwoch könnte er schon im Flieger ins Trainingslager nach Spanien sitzen – und nach der Ankunft mit Terzic in der Sonne für das nächste Foto posieren.

