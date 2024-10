Aufatmen beim BVB: Dortmund reist mit Duo nach Madrid

Borussia Dortmund muss beim Champions-League-Duell beim Titelverteidiger Real Madrid offenbar keinen Ausfall seines Torhüters Gregor Kobel fürchten.

Der Schweizer Nationalkeeper habe wegen „leichter Magenprobleme“ das Abschlusstraining in Dortmund verpasst, sagte Trainer Nuri Sahin am Montag. Für das Spiel am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) „sollte er zu Verfügung stehen“, ergänzte er.

Auch Süle dabei

Auch Niklas Süle, der zuletzt wegen einer Magen-Darm-Grippe das Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli (2:1) am Freitag verpasst hatte, „ist wieder fit und dabei“, bestätigte Sahin.

Der Trainer betonte, er erwarte ein schwieriges Spiel gegen das Starensemble um Kylian Mbappe. „Jeder Trainer denkt sich etwas aus, die Jungs wissen, was wir vorhaben“, sagte Sahin: „Wir werden versuchen, es im Kollektiv zu lösen.“

(SID/Red.)

Bild: Imago