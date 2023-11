Dortmund schlägt Newcastle erneut – Sabitzer mit Assist

Borussia Dortmund hat seine Achtelfinalchance in der Champions League durch den nächsten wichtigen Sieg erheblich verbessert. Der BVB gewann auch das Rückspiel gegen den englischen Vertreter Newcastle United am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) und steht damit bei sieben Punkten.

Niclas Füllkrug (26.) traf für die Borussia zur Führung, es war sein erstes Tor in der Königsklasse überhaupt. Julian Brandt (79.) sorgte für die Entscheidung. ÖFB-Star Marcel Sabitzer steuerte beim ersten Tor einen Assist bei.

Mit einem weiteren Erfolg beim AC Milan am 28. November wäre der Einzug in die K.o.-Runde perfekt. Das Hinspiel in Newcastle hatte Dortmund mit 1:0 gewonnen.

(SID/Red.)

Bild: Imago