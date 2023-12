Dortmund verliert Verfolger-Duell gegen Leipzig

Im Verfolgerduell der Deutschen Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig kassierte der BVB mit dem 2:3 gegen die „Bullen“ nach dem Pokal-Aus in Stuttgart den nächsten Dämpfer. ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner traf dabei zum 2:1 für die Gäste. In der Tabelle liegt Leipzig als Vierter nun vier Punkte vor Dortmund.

Der BVB verlor auch nach einer frühen Roten Karte gegen Mats Hummels. Nach dem Platzverweis gegen den Abwehrchef in der 15. Minute aufgrund einer „Notbremse“ gegen Lois Openda und einem Eigentor von Ramy Bensebaini (32.) holte der BVB zunächst durch Niklas Süle (45.) einen Rückstand in Unterzahl auf. Baumgartner (54.) per Abstauber nach einem von ihm selbst eingeleiteten Angriff und Yussuf Poulsen (91.) erzielten nach dem Wechsel die Tore für die Gäste. Der Treffer von Niclas Füllkrug (93.) kam für Dortmund zu spät.

VIDEO-Highlights: Borussia Dortmund – RB Leipzig 2:3

(APA) / Bild: Imago