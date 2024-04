Dortmunds doppelter Kampf um die Champions League

Borussia Dortmund hat mit Atletico Madrid einen „machbaren“ Gegner für die anstehenden Viertelfinal-Begegnungen (live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) in der Champions League zugelost bekommen. Bei diesen zwei Duellen spielt der BVB allerdings nicht nur um den Einzug ins CL-Halbfinale, sondern auch um die eigene CL-Qualifikation für die nächste Saison.

Seit Wochen liefern sich Borussia Dortmund und RB Leipzig (beide 53 Punkte) ein Fernduell um den vierten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga. Denn mit Bayer Leverkusen, dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart sind bereits drei der vier begehrten Plätze für das internationale Geschäft „Champions League“ so gut wie vergeben.

Keine Königsklasse wäre ein schwarz-gelbes Horrorszenario

Aktuell belegt der BVB aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur den ungeliebten fünften Rang. Ein Platz, der viel Ungewissheit für die Borussen beinhaltet. Schließlich hat diese Platzierung in den letzten Jahren nicht für die CL-Teilnahme in der kommenden Spielzeit gereicht. Heißt im Klartext: Weniger Einnahmen, um u.a. große Talente wie Ian Maatsen zu verpflichten oder Starspieler wie Jadon Sancho langfristig an sich zu binden. Somit wäre die Nicht-Qualifikation für die Königsklasse ein Szenario, welches es aus BVB-Sicht dringend zu vermeiden gilt.

Auch wenn Dortmund sechs Spieltage vor Schluss die CL-Qualifikation noch in der eigenen Hand hat, sollten jedoch die Roten Bullen im Liga-Endspurt die Nase leicht vorne haben. Mit Blick auf das Liga-Restprogramm hat RB auf dem Papier nämlich die leichteren Aufgaben vor der Brust. Wohingegen der BVB u.a. noch zuhause gegen Leverkusen und auswärts bei Leipzig gefordert ist. Außerdem kann sich die Mannschaft von RB-Trainer Marco Rose nach Pokal- und CL-Aus vollkommen auf die Liga konzentrieren.

Es gibt jedoch ein Szenario, bei dem beide Vereine im kommenden Jahr auch noch am größten europäischen Klubwettbewerb teilnehmen könnten.

Bundesliga und Premier League liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Ab der nächsten Saison 2024/25 wird die Königsklasse von 32 auf 36 teilnehmende Mannschaften aufgestockt. Zwei der vier neuen Startplätze vergibt die UEFA dabei an die Ligen, die sich in der aktuellen Spielzeit am erfolgreichsten auf der internationalen Bühne präsentieren.

Vor dem Startschuss für die Viertelfinal-Begegnungen in den drei Wettbewerben Champions League, Europa League und Conference League belegt die Bundesliga mit 16,357 Punkten derzeit den zweiten Platz – hinter der italienischen Serie A (17,714). Der deutschen Bundesliga dicht auf den Fersen: die englische Premier League (16,250) mit nur 0,107 Punkten Abstand.

Dortmund mit „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Atletico

Mit den anstehenden Duellen FC Arsenal gegen den FC Bayern in der Königsklasse und der Viertelfinal-Paarung in der Europa League zwischen West Ham United und Bayer Leverkusen (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) stehen nun richtungsweisende Spiele für den begehrten neuen CL-Startplatz an.

Doch auch Borussia Dortmund kann selbst noch einen entscheidenden Einfluss auf die Startplatzvergabe nehmen: Mit dem Duell gegen Atletico Madrid können nämlich auch die Borussen wichtige Punkte sammeln, um in der nächsten Saison wieder in der Königsklasse vertreten zu sein.

Somit könnte man vor dem Duell gegen Atletico Madrid von einem echten „Sechs-Punkte-Spiel“ für die Schwarz-Gelben sprechen. So hat die Mannschaft von BVB-Coach Edin Terzic nicht nur selbst einen großen Einfluss im Kampf um den CL-Startplatz für die kommende Saison, sondern auch die große Chance, erstmals seit der Saison 2012/13 wieder zu den besten vier Mannschaften in Europa zu gehören.

Bild: Imago