Dos Santos mit Highlight bei Diamond-League-Auftakt in Doha

Der Brasilianer Alison dos Santos hat zum Auftakt der Diamond-League-Saison in Doha das Glanzlicht gesetzt.

Der Olympia-Dritte legte den 400-m-Hürdenlauf in 47,24 Sekunden zurück und schaffte damit einen Meeting-Rekord. Dos Santos kam am Freitag bis auf eine halbe Sekunde an die persönliche Bestmarke (46,72) heran, die er bei besten Bedingungen bei Olympia in Tokio gelaufen war.

Starker Wind beeinträchtigte das Meeting. Der Stabhochsprung der Männer mit Weltrekordhalter Armand Duplantis wurde abgesagt. Die Stab-Artisten werden ihren Wettkampf am Samstag in der Halle austragen. Im Speerwurf der Männer warf Anderson Peters aus Grenada seinen Speer auf 93,07 Meter, auch der Tokio-Silberne Jakub Vadlejch kam auf mehr als 90 Meter (90,88).

Über die 200 Meter setzten sich Gabby Thomas und Noah Lyles in beachtlichen Zeiten durch. Thomas gewann die Frauen-Konkurrenz in 21,98 Sekunden, ihr US-Landsmann Lyles schrieb windunterstützte 19,72 Sekunden an. Österreichische Teilnehmer waren in Doha nicht am Start. Die Diamond League geht am Samstag kommender Woche in Birmingham weiter.

(APA)/Bild: Imago