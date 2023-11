Darum brach Bas Dost zusammen

Der niederländische Profifußballer Bas Dost leidet an einem entzündeten Herzmuskel. Das war auch die Ursache für seinen plötzlichen Zusammenbruch am Sonntag, teilte der Stürmer am Donnerstag auf der Internetseite seines Vereins NEC Nijmegen mit.

Der 34-Jährige war in der Schlussphase des Spiels gegen AZ Alkmaar zusammengebrochen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Danach war er ins Krankenhaus gebracht worden.

„Ich habe Glück gehabt, dass ich auf dem Platz erfolgreich reanimiert wurde“, schrieb Dost. Er sei den Ärzten beider Vereine zutiefst dankbar. Was die Ursache der Entzündung ist, ist seinen Angaben zufolge noch unklar. Dost will sich in den nächsten Wochen vollständig erholen und dann über seine Zukunft als Fußballer entscheiden.

(APA) / Bild: Imago