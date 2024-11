Double-Double von Pöltl bei Sieg Torontos gegen Indiana

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) maßgeblich zum dritten Saisonsieg der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) beigetragen. Der Center aus Wien erzielte beim 130:119 gegen die Indiana Pacers 30 Punkte und 15 Rebounds. Es war das dritte Double-Double in Folge des 29-Jährigen und das achte im Spieljahr. Insgesamt schrieb Pöltl zum 99. Mal in Partien der regulären NBA-Saison doppelt zweistellig an.

Der Center verbuchte zudem je zwei Assists, Steals und Blocks in 37:37 Einsatzminuten. Er stand gegen Indiana zum 300. Mal in seiner Karriere in der stärksten Basketballliga der Welt bei einer Begegnung in der Startformation. Das 130:119 war der erste Sieg für die Raptors seit dem 131:128 n.V. gegen die Sacramento Kings am 2. November. Danach hatte es sieben Niederlagen gesetzt.

Raptors bis zu 22 Punkte voran

Das Spiel am Montag war letztlich eine eindeutige Angelegenheit für die Kanadier, die lediglich beim Stand von 40:41 im zweiten Viertel zurückgelegen waren. Ihrerseits zogen die Raptors zwischenzeitlich um 22 Punkte davon. Pöltl hatte zum 85:63 (31. Min.) getroffen. Als Topscorer tat sich RJ Barrett mit einer Saisonbestleistung von 39 Zählern hervor. Pascal Siakam, erst im Jänner von Toronto an die Pacers abgegeben, markierte an seiner früheren Wirkungsstätte mit 25 Punkten und zehn Rebounds wie der mit ihm befreundete Pöltl ein Double-Double.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Mit nunmehr drei Siegen bei zwölf Niederlagen haben die Raptors die „rote Laterne“ in der NBA abgegeben. Am Donnerstag empfangen sie die Minnesota Timberwolves.

Washington neues Schlusslicht

Die Milwaukee Bucks beendeten mit einem 101:100 gegen die Houston Rockets eine fünf Spiele währende Siegesserie der Texaner. Angeführt wurden sie von Brook Lopez mit 27 Punkten und zehn Rebounds. Neues NBA-Schlusslicht sind die Washington Wizards, die mit einem 106:134 bei den New York Knicks die neunte Pleite hintereinander kassierten.

(APA)

Beitragsbild: Imago