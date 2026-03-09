Double-Double von Pöltl: Raptors gewinnen gegen Mavericks

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) haben sich die Toronto Raptors am Sonntag mit einem Kantersieg gegen die Dallas Mavericks zurück gemeldet. Jakob Pöltl steuerte zum 122:92 mit 16 Punkten und zehn Rebounds sein viertes Double-Double im Spieljahr bei.

In 30:28 Minuten Einsatzzeit standen für den 30-jährigen Center aus Wien zudem vier Assists, zwei Blocks sowie ein Steal zu Buche.

Toronto gewann – nach dem 140:110 gegen die Washington Wizards am 21. November – zum zweiten Mal in der laufenden Saison mit 30 Punkten Differenz. RJ Barrett führte sein Team mit 31 Zählern an. Pöltl sprach in einer Presseaussendung von einem „Pflichtsieg“ gegen ein Team mit vielen jungen Spielern. „Wir haben über lange Strecken gute Defense gespielt und verdient gewonnen.“

Der Center hat in seiner NBA-Karriere nunmehr je 59 Double-Double für Toronto und die San Antonio Spurs erzielt. Dass ab Dienstag in 16 Tagen neun Spiele auf die Kanadier warten, davon sieben auswärts, werde „auf keinen Fall eine einfache Phase, aber wir gehen das Ganze von Spiel zu Spiel an“, so der Wiener. „Unser Fokus liegt jetzt auf Houston.“ Die Rockets gingen am Sonntag bei den San Antonio Spurs 120:145 unter.

In einem Formtief stecken die Detroit Pistons. Der Spitzenreiter im NBA-Osten erlitt mit 110:121 bei Miami Heat die vierte Niederlage hintereinander. Das Team aus Florida wiederum feierte den fünften Sieg en suite. Mit Orlando Magic (130:91 bei den Milwaukee Bucks) blieb auch ein weiterer Verfolger der in der Eastern Conference fünftplatzierten Raptors erfolgreich. Die Boston Celtics setzten sich bei den Cleveland Cavaliers 109:98 durch. Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers mit 35 Punkten zu einem 110:97 gegen die New York Knicks. LeBron James fehlte verletzt.

(APA) / Artikelbild: Imago