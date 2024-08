Double-Sieger Sturm empfängt Hartberg im Steirer-Duell

Der Bundesliga-Heimauftakt von Sturm Graz in der 2. Runde bringt auch das erste steirische Lokalduell in dieser Saison. Am Sonntag (ab 16:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) empfängt der Fußball-Meister in der Merkur Arena den TSV Hartberg – das Spiel ist restlos ausverkauft. Sturm will nach der 0:1-Niederlage in der Vorwoche bei Rapid den ersten Sieg einfahren, für Hartberg gilt nach einem 1:2 gegen den LASK das Gleiche. Die Statistik spricht klar für Sturm.

Nach dem Nuller am vergangenen Wochenende ging man bei den Grazern direkt in die Aufarbeitung. „Es war eine sehr schmerzvolle Niederlage“, sagte Trainer Christian Ilzer. Danach seien die wichtigen Dinge aber ganz klar angesprochen worden. „Wir müssen uns jetzt Schritt für Schritt verbessern, ruhig weiterarbeiten, dann sind wir auf einem ganz anderen Level“, betonte der frühere Hartberg-Coach. „Unser wesentliches Ziel ist es, dass wir am Ende der Saison eine bessere Mannschaft sind als zu Beginn.“

Sturm will Serie ausbauen

Ein hochkarätiger Test gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch brachte ein 2:2-Remis und einige Aufschlüsse. „Dann haben wir uns taktisch auf das Steirer-Duell eingestellt“, erklärte Ilzer. Bei Hartberg sei es Trainer Markus Schopp gelungen, „eine sehr gute Mannschaft mit klarer Handschrift zu formen“. In diesem Sommer seien auch neue Facetten und Adaptionen des Systems dazukommen. „Zum Beispiel ist das Spiel jetzt noch vertikaler.“ Für Ilzer ist die Schopp-Truppe „definitiv wieder eine Mannschaft für die Meisterrunde“.

Sturm ist gegen Hartberg seit sieben Spielen ungeschlagen und hat in diesen sieben Duellen nie mehr als ein Gegentor pro Match zugelassen. Für Schopp sind die Grazer nach wie vor die „beste Mannschaft Österreichs, eine Mannschaft, die extrem viel Qualität hat. Aber man hat in der Vergangenheit gesehen, dass wir es ihnen auch sehr schwer machen können.“ In der Saison 2023/24 gelang das in zwei Derbys, in denen Hartberg ein 1:1 gelang. Die zwei übrigen Partien entschied die Ilzer-Truppe für sich.

Jubiläumsspiel für Hartberg-Spieler Heil

Das sommerliche Kommen und Gehen bei Sturm – Stützen wie Prass, Affengruber oder Schnegg sind weg – wird laut Schopp nicht groß ins Gewicht fallen. „Natürlich gibt es eine Veränderung, aber nicht nur bei Sturm, sondern bei jeder Mannschaft“, betonte der Ex-Sturm-Profi. „Wir müssen uns auf unsere Dinge konzentrieren, den Fokus auf die Entwicklung und auf Details legen, wo wir besser werden sollten und müssen“, sagte er. „Und wir wissen, dass wir noch vieles besser zu machen haben.“

Kapitän Jürgen Heil wird gegen Sturm sein 150. Spiel in der österreichischen Bundesliga absolvieren. „Für mich ist er der Inbegriff von Hartberg. Er verkörpert das, für das Hartberg steht, auch was die Verbundenheit mit der Region betrifft“, erklärte Schopp und war voll des Lobes über seine Stammkraft. „Für mich ist er ein Spieler, der noch ganz viel Potenzial hat, das in Hartberg so gefördert werden muss, dass er sich noch weiterentwickeln kann. Und diese Bereitschaft hat er.“

