Dovedan trifft bei Nürnberg-Remis in Regensburg

Nikola Dovedan hat Nürnberg in der zweiten deutschen Fußballliga einen Punkt bei Tabellenführer Jahn Regensburg beschert. Der Österreicher traf am Sonntag in der 79. Minute zum 2:2-Endstand und sorgte dafür, dass sein sechstplatziertes Team bis auf drei Zähler an den Erstplatzierten heranrückte.

Regensburgs erster Verfolger Paderborn konnte mit einem Heim-0:1 gegen Schalke 04 (mit den Ersatzleuten Langer und Ranftl) nicht vom Punkteverlust des Spitzenreiters profitieren.

Auch Fortuna Düsseldorf feierte mit Christoph Klarer in der Defensive mit 1:0 (1:0) beim sieglosen Schlusslicht Erzgebirge Aue einen Auswärtserfolg, während Aufsteiger Hansa Rostock mit 2:1 (1:0) gegen Darmstadt 98 gewann und sich der 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:0) gegen Dynamo Dresden durchsetzte. Die Dresdner rutschten punktegleich mit Nürnberg auf Platz vier ab.

(APA) / Bild: Imago