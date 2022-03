Dovedan verlässt den 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg stellt die Weichen für die kommende Saison. Die auslaufenden Verträge von Nikola Dovedan und Konstantin Rausch werden nicht verlängert. Dafür bleibt Angreifer Manuel Schäffler dem Club erhalten. Über die Vertragsdauer machte der Altmeister wie immer keine Angaben.

Bei Rausch (32) kann es laut Sportvorstand Dieter Hecking sein, dass er den Franken erhalten bleibt. Man spreche „über mögliche andere Aufgaben im Verein abseits der Profimannschaft“.

Ex-Bundesliga-Profi Dovedan steht seit 2019 beim 1.FCN unter Vertrag. In der akutellen Spielzeit kommt der Offensivakteur auf 24 Einsätze in der 2. Deutschen Bundesliga (5 Tore, 2 Assists). „Natürlich ist es schade, andererseits kann ich die gemeinsame Entscheidung verstehen. Es waren ereignisreiche und intensive drei Jahre, die ja noch nicht zu Ende sind. Wir haben noch sieben Spiele vor der Brust, in denen wir als Mannschaft alles raushauen wollen, was möglich ist“, lässt sich Dovedan auf der Homepage zitieren.

Bild: Imago