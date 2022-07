Dovizioso verkündet Rücktritt aus der MotoGP

Andrea Dovizioso wird in der kommenden Saison nicht mehr in der MotoGP starten. Der 36-jährige Italiener gab gegenüber der Website der Motorrad-Königsklasse seine aktuell fehlende Wettbewerbsfähigkeit und das dadurch verminderte Vergnügen am Rennfahren als Grund für den Rücktritt an.

In der laufenden Saison holte Dovizioso erst zehn Punkte und fuhr kein einziges Mal in die Top 10. Der Italiener begann seine Karriere 2001 und wurde mit Ducati dreimal Vizeweltmeister in der MotoGP.

(APA)/Bild: Imago