DP-World-Tour-Comeback der Austrian Open mit 15 Österreichern

Am Donnerstag feiert Österreich sein Comeback auf höchster europäischer Golf-Ebene.

Im Club Gut Altentann darf der 19-jährige Amateur und Lokalmatador Fabian Fischer mit dem Auftakt-Flight die Austrian Alpine Open um 7.15 Uhr eröffnen. Insgesamt sind 15 Österreicher bei dem Event der DP World Tour mit 156 Teilnehmern am Start. Die größten Chancen auf einen Heimsieg hat wohl Bernd Wiesberger, der Burgenländer hat das Turnier bereits 2012 gewonnen.

In Abwesenheit von Sepp Straka ist Wiesberger der am höchsten gereihte ÖGV-Golfer. Vergangene Woche belegte der 39-Jährige in Antwerpen Rang 25, im Salzburger Land soll es nun noch weiter nach oben gehen. „Möglich ist prinzipiell immer alles“, meinte der Routinier. Auch Lukas Nemecz, Matthias Schwab oder Maximilian Steinlechner wollen vor Heimpublikum mit guten Leistungen überzeugen – Mindestziel ist es, am Freitag nach Runde zwei im Cut zu liegen.

Schwab mit „bescheidener Saison“

Das ist Schwab heuer bei 13 Starts erst zweimal gelungen. „Die Saison bis jetzt war bescheiden. Ich habe einiges versucht und ausprobiert, das hat aber noch nicht gefruchtet. Ich bin weiterhin auf der Suche, bleibe aber guter Dinge“, erzählte der Steirer. Ein Startrecht über das „National Spot“-Kontingent erhalten haben unter anderem auch Timon Baltl, der vor zwei Wochen nur knapp den Sieg beim Alps-Tour-Event in Maria Lankowitz verpasst hat, sowie Niklas Regner.

International die klangvollsten Namen im Startfeld haben Luke Donald und Edoardo Molinari. Der Engländer ist ehemaliger Weltranglistenerster und amtierender Ryder-Cup-Kapitän der Europäer, während der Italiener sein Ryder-Cup-„Vize“ ist. Molinari erhielt für das Turnier auf dem Par-70-Kurs in Altentann eine Wildcard. Der 47-jährige Donald geht mit Ehrgeiz in seine Österreich-Premiere. „Es ist immer das Ziel, vier Tage zu spielen. Es steckt noch immer gutes Golf in mir. Ich hoffe, ich kann das diese Woche zeigen. Ich habe genug Lichtblicke in meinem Spiel, um zu wissen, dass ich – wenn ich alles zusammen bekomme – eine Chance habe, zu gewinnen.“

Sieben Ex-Champions am Start

Neben Wiesberger sind noch sechs weitere Ex-Champions der Austrian Open an den Wallersee gereist. Rafael Cabrera-Bello (ESP/2009), Joost Luiten (NED/2013), Chris Wood (ENG/2015), Dylan Frittelli (RSA/2017), Marc Warren (SCO/2019) und der Gewinner des bisher letzten österreichischen Elite-Events vor vier Jahren, der US-Amerikaner John Catlin, teen in Altentann auf.

Neben einem Preisgeld von 467.500 Dollar gibt es für den Sieger eine außergewöhnliche Trophäe. Der zehn Kilogramm schwere Pokal besteht aus massivem Zirbenholz und einem Millionen Jahre alten Bergkristall aus dem Nationalpark Hohe Tauern – gestaltet von einem Salzburger Künstler.

