Dr. Marko bestätigt! Red-Bull-Teamchef Horner verlängert langfristig

Red Bull ist ein wichtiger strategischer Schachzug gelungen. Wie Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko gegenüber motorsport-total.com bestätigt, bindet der Rennstall Teamchef Christian Horner bis 2026.

Am Montag deutete Dr. Marko bereits gegenüber ServusTV an, dass es zu einer Vertragsverlängerung mit dem Weltmeistermacher Horner kommen würde. Dieser habe bereits signalisiert, dass er „bis 2026“ bleiben möchte. Am Mittwoch erfolgte nun die Bestätigung seitens Dr. Marko gegenüber dem Fachportal motorsport-total.com. Der Vertrag sei sogar schon unterschrieben.

Neben dem „charismatischen Teamchef“ sei man bei Red Bull aktuell dabei, „das ganze Team, die tragenden Positionen“ langfristig zu binden, um ein „solides Team“ und „Stabilität für dieses Übergangsjahr, wenn das neue Motorenreglement kommt und auch die neuen Chassisregelungen kommen“, zu haben.

Dr. Marko lobt Zusammenarbeit mit Horner

Dr. Marko lobte im Zuge dessen die gute Zusammenarbeit mit Horner. „Christian ist der Teamchef. Er steht in der Öffentlichkeit. Ich bin mehr im Hintergrund. Aber wir stimmen uns sehr gut ab, geben die Linie vom Team vor, auch vom Personal, und auch in der Politik sprechen wir meistens eine Sprache. Ich glaube, dass uns der Erfolg recht gibt.“

Horner ist seit 2005 Teamchef bei Red Bull und führte den Rennstall in seiner bisherigen Amtszeit zu vier Konstrukteurstiteln (2010-2013). Zudem feierte Red Bull fünf Mal den Titel in der Fahrer-WM (2010-2013, 2021) – zuletzt im Herzschlagfinale in Abu Dhabi, als Max Verstappen sich in der letzten Runde der Saison zum Weltmeister krönte.

Nach Horner auch Verstappen mit Vertragsverlängerung?

Red Bull hat nun mit der Vertragsverlängerung von Horner das nächste Puzzleteil gelegt, um in den kommenden Jahren noch viele weitere Erfolge einfahren zu können. Auch eine Vertragsverlängerung von Verstappen könnte bereits in den kommenden Wochen verkündet werden.

(skysport.de) / Bild: Imago