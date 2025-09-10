„Drachen besiegt“: Bosnische Pressestimmen zur Niederlage gegen Österreich

Bosnische Pressestimmen nach dem 2:1-Sieg von Österreich beim WM-Qualifikationsmatch gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstagabend in Zenica:

„Oslobodjenje“: „Österreich mit drei Punkten nach heftigem Kampf auf Bilino Polje in Zenica … Trotz der Niederlage durch die Nationalmannschaft Österreichs sind ‚Zmajevi‘ (die Drachen) mit zwölf Punkten Tabellenerste in der Gruppe H geblieben. Andererseits nimmt Österreich den zweiten Platz mit derselben Punktezahl wie unsere Mannschaft, allerdings bei einem Match weniger, ein.“

„Nezavisne novine“: „Drachen von Österreich in Zenica besiegt … Das Match wurde beiderseits aktiv gestartet. Die erste Halbzeit wurde ohne Tore bei einem im Großen und Ganzen zufriedenstellenden Spiel der bosnischen Mannschaft abgeschlossen. Der entscheidende Augenblick erfolgte in der 65. Minute, als Laimer die Passivität der Verteidigung bestrafte und zum Endergebnis traf.“

„Klix.ba“ (Online-Portal): „Drachen von Österreich im wichtigsten Match der WM-Qualifikation besiegt … Die Fußball-Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas hat die erste Niederlage in der WM-Qualifikation erlebt, diese ist im wichtigsten Match im bisherigen Verlauf der Qualifikation erfolgt. Dadurch brachten die Drachen ihren ersten Tabellenplatz in unserer Gruppe in Gefahr, da nun Österreich mit derselben Punktezahl wie unsere Mannschaft bei einem Match weniger da steht.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA