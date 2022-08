Dragovic bei Roter Stern in der Startelf: Die Aufstellungen im CL-Playoff

Am heutigen Mittwoch geht es in den Hinspielen des CL-Play-offs um die letzten Tickets in der Königsklasse. ÖFB-Legionär Aleksandar Dragovic tritt mit Roter Stern Belgrad auswärts bei Maccabi Haifa an. Im zweiten Abendspiel empfängt Sturm Graz-Bezwinger Dynamo Kiew in Lodz den portugiesischen Club Benfica Lissabon.

Das sind die Aufstellungen in den Play-off-Hinspielen der UEFA Champions League

Maccabi Haifa:

Josh Cohen, Pierre Cornud, Sean Goldberg, Bogdan Planic, Daniel Sundgren, Ali Mohamed, Neta Lavi, Tjaronn Chery, Dean David, Frantzdy Pierrot, Dolev Haziza

Roter Stern Belgrad:

Milan Borjan, Milan Rodic, Aleksandar Dragovic, Nemanja Milunovic, Strahinja Erakovic, Mirko Ivanic, Osman Bukari, Guélor Kanga, Kings Kangwa, Aleksandar Pesic, Aleksandar Katai

Dynamo Kiew:

Benfica Lissabon:

Odysseas Vlachodimos, Alejandro Grimaldo, Morato, Nicolás Otamendi, Gilberto, Enzo Fernández, Florentino, João Mário, Rafa, David Neres, Gonçalo Ramos

