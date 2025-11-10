Dragovic-Foul und Renner-Schlag: VAR gibt Stellungnahme ab

Dieses Wochenende gab es in der ADMIRAL-Bundesliga einige strittige Szenen. Samstag sorgte eine Dragovic-Grätsche, die nur mit Gelb geahndet wurde, bei GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer für Entsetzen. Im Spitzenspiel am Sonntag zwischen Sturm Graz und Red-Bull Salzburg wurde ein Tor für die Mozartstädter aberkannt.

Austria-Verteidiger Aleksandar Dragovic sah nach nur 7 Minuten beim 2:1 Heimsieg gegen den GAK bereits die Gelbe Karte, wenn es nach dem Trainer der Grazer geht, hätte er danach gar nicht mehr am Feld stehen dürfen. Dragovic räumt an der Seitenlinie Stürmer Harakate mit einer kniehohen Grätsche ab, der Videoassistent greift aber nicht ein.

In seinem wöchentlichen Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende meldete sich am Montag der VAR Österreich und gesteht in dieser Szene einen Fehler ein: „Der GAK-Spieler #22 läuft mit dem Ball, als der FAK-Spieler #15 zum Zweikampf ansetzt. Er verfehlt jedoch den Ball und bringt den Angreifer mit hoher Intensität zu Fall. Das Bein des Verteidigers ist in hoher, gestreckter Position und er trifft den Gegner mit offener Sohle. Der Schiedsrichter sollte den FAK-Spieler wegen groben Foulspiels des Feldes verweisen, und der VAR sollte ein On-Field-Review empfehlen.“

„Mordanschlag“: Feldhofer über Dragovic-Foul erbost

Rot gegen Renner und kein Tor für Salzburg korrekt

Bei der zweiten Szene von Samstag, zu der sich der VAR äußert, handelt es sich um den Schlag des WAC-Spielers Rene Renner gegen Damjan Kovacevic: „Während sich der Ball in einem anderen Teil des Strafraums befindet, trifft der WAC-Angreifer #77 den Hartberg-Verteidiger #95 im Intimbereich. Der Schiedsrichter zeigt dem WAC-Spieler zu Recht die rote Karte wegen Tätlichkeit, nachdem der VAR einen On-Field-Review empfohlen hat.“

Auch die Entscheidung, das Tor von Vize-Meister Red-Bull Salzburg nicht anzuerkennen ist laut VAR die Richtige: „Der RBS-Angreifer #21 trifft den Sturm-Verteidiger #24 mit dem linken Fuß und versucht, ihn mit dem rechten Fuß ebenfalls zu treffen, während sich der Ball in einem anderen Bereich des Spielfelds befindet. Nach diesem Vergehen passt ein RBS-Spieler den Ball in den Bereich des Verteidigers, aus dieser Aktion entsteht ein Tor. Der Schiedsrichter erkennt den Treffer nach einem VAR empfohlenen On-Feld-Review zu Recht nicht an. Der Tritt erfolgt nicht mit übermäßiger Härte, daher zeigt der Schiedsrichter dem RBS-Angreifer zu Recht keine Rote Karte wegen Tätlichkeit.“

Tor zurecht aberkannt? Ratkov: „Kein Foul“

Bild: Imago