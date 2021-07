Dragovic und Roter Stern legen Fehlstart in CL-Quali hin

ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic legt mit Roter Stern Belgrad einen Fehlstart in die Champions-League-Qualifikation hin: Der serbische Meister verliert bei Kairat Almaty das Zweitrunden-Hinspiel mit 1:2.

In seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Verein spielte der Ex-Bundesliga-Profi erneut in der Viererkette durch. Tore durch das Almaty-Duo Jose Kante und Macky Bagnack konnte sein Team jedoch nur durch ein Eigentor von Rade Duljic kompensieren. Im Rückspiel muss Roter Stern damit in jedem Fall siegen, um in der dritten CL-Quali-Runde auf Alashkert (Armenien) oder Sherrif Tiraspol (Moldawien) zu treffen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)

Bereits beim Liga-Auftakt gegen Vojvodina Novi Sad verpasste “Crvena Zvezda” den Sieg. Das Match gegen den möglichen LASK-Gegner in der Conference-League-Qualifikation endete mit 0:0. Anders als Dragovic stand Ex-Admira-Profi Srdjan Spiridonovic noch in keinem Saisonspiel im Kader der Serben.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.