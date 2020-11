Dragovic vor Wechsel nach Serbien?

via

via Sky Sport Austria

Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen wurde in der aktuellen Saison nur dreimal eingesetzt und denkt offenbar über einen Abgang nach, das berichtet das serbische Portal Sportski zurnal.

Angeblich soll der serbische Erstligist Roter Stern Belgrad ein Auge auf den 29-jährigen Österreicher geworfen haben und würden diesen gerne im Januar verpflichten. In zwei Jahren für die Werkself war der ÖFB-Teamspieler in 84 Einsätzen an vier Toren direkt beteiligt. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, somit wäre ein ablösefreier Transfer möglich.

