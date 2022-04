Draisaitl knackt 100-Punkte-Marke – Rückschlag für Dallas

An einem historischen Abend hat Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl sein 50. Tor und seine 51. Vorlage in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt.

Beim 6:1 der Edmonton Oilers bei den Anaheim Ducks legte der gebürtige Kölner erst Brett Kulak das 5:1 auf, kurz darauf traf er zum Endstand.

Draisaitl übertraf damit zum dritten Mal die 100-Punkte-Marke. Darüber hinaus erreichte er zum zweiten Mal 50 Treffer, dies war im Trikot der Oilers bislang nur der Ikone Wayne Gretzky (8), Jari Kurri (4) und Glenn Anderson gelungen. In der aktuellen Scorerliste der NHL liegt Draisaitl, der 2018/19 genau 50 Treffer erzielt hatte, mit 101 Punkten knapp hinter Teamkollege Connor McDavid (105) auf Rang zwei.

Draisaitl: „Bin stolz, bin sehr glücklich“

„Ich bin stolz, ich bin sehr glücklich“, sagte Draisaitl nach dem Spiel, betonte aber, seine persönlichen Erfolge wären ohne seine Mitspieler nicht möglich. „Das zeigt, wie großartig meine Teamkollegen sind, sie sind es, die mich in die richtigen Situationen bringen, die mir im richtigen Moment den Puck geben. Wir sind eine selbstlose Gruppe und es macht einfach Spaß, ein Teil davon zu sein.“

Edmontons Coach Jay Woodcraft war seinerseits voll des Lobes über Draisaitl. „Was für eine Leistung! Es ist so etwas Besonderes, 50 Tore zu erreichen und die 100 Punkte zu übertreffen“, sagte er. Für die Oilers war es der zehnte Sieg in den vergangenen 13 Spielen, der vierte in Serie und zugleich der erste auf fremden Eis seit dem ersten März. „Es sieht so aus, als ob wir uns in die richtige Richtung bewegen“, sagte Draisaitl.

VIDEO: Edmonton schlägt Anaheim

Niederlage für Raffl

Wenig erfreulich ist der Sieg von Draisaitl und den Oilers für Michael Raffl. Der Kärntner verlor mit den Dallas Stars bei den Seattle Kraken mit 1:4. Damit müssen die Texaner den letzten Playoff-Platz im Westen vorerst abgeben.

VIDEO: Dallas verliert in Seattle

(SID/Red.)

Bild: Imago